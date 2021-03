Météo de ce mardi : toujours de la grisaille mais moins frais

Ce matin, la grisaille nous accompagnera une nouvelle fois avec parfois des bancs de brume et de brouillard. La couverture nuageuse pourrait se morceler pour laisser passer quelques éclaircies, surtout dans la moitié nord du pays. Du givre est aussi possible en tout début de journée en Ardenne. Les températures seront en légère hausse par rapport à hier, on attend en fin de matinée 4 à 6°C dans les régions du sud-est, 8 à 9°C ailleurs en Wallonie et 10°C à Bruxelles et en Flandre.

En cours d’après-midi, la situation n’évoluera guère et la couche de nuages sera encore généralement bien dense et grise. Mais le temps restera sec. De timides éclaircies pourraient percer les nuages près du bord de mer. Les maxima seront encore légèrement sous les moyennes de saison avec 6 à 7°C attendus sur les hauteurs, 8°C pour Spa et Virton, 10°C le long du sillon Sambre et Meuse, 11 à 12°C dans la capitale, à Tournai et dans le nord du territoire.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra moins nuageux et les températures minimales resteront positives, comprises entre 1 et 6°C, des Hautes Fagnes vers la Campine.