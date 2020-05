Météo de ce mardi : temps sec, nuageux le long des frontières de l'ouest

Ce matin, le temps est calme est sec, on note des voiles de nuages d'altitude pus ou moins épais selon les régions, mais rien de bien méchant, l'ambiance sera lumineuse, le ciel bien souvent laiteux. Les nuages auront tendance a rester un peu plus présents le long de la frontière française tandis que les franches éclaircies seront de retour essentiellement à partir du nord et sur le centre du pays. Malgré le retour du soleil en pas mal d'endroits, il continuera à faire relativement frais, le vent de nord-est restera désagréable et vif avec des rafales de 35 à 45 km/h. On attend 12 à 14°C sur les reliefs, 14°C en bord de mer et 15 à 16°C sur le centre, quasiment comme hier.

La nuit prochaine, le ciel se dégage à nouveau complètement et sous les étoiles , il fera à nouveau bien frais. Les minima descendront entre -1 et 5°C avec encore quelques faibles gelées au sol très localement.

Indice électricité : l'indice redevient excellent aujourd'hui, et ce en toutes régions. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.