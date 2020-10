Météo de ce mardi : temps plus instable au fil des heures

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, le ciel sera très nuageux à couvert avec des averses sur presque toutes les régions. Quelques éclaircies parviendront à percer la couche nuageuse sur l’ouest. L’ambiance sera venteuse avec des rafales de 50 km/h. Les thermomètres afficheront en début de matinée de 8 degrés sur les reliefs à 13 degrés à la côte.

Le temps sera généralement instable cet après-midi, on attend encore beaucoup de nuages, quelques éclaircies et des averses, parfois orageuses avec du grésil. Le vent se renforcera et les rafales atteindront 60 à 70 km/h. Les températures maximales seront de saison : 11 degrés sur les hauteurs, 13 degrés du côté d’Arlon, 14 degrés pour Charleroi, Namur et Liège, et de 15 à 16 degrés sur le nord du pays.

La nuit prochaine, les averses deviendront plus éparses et le temps deviendra plus sec vers le bord de mer et la frontière française. Les minima varieront entre 7 et 12 degrés.

Indice électricité : ce mardi, l’indice sera généralement faible sur toutes les régions. L’heure à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera entre 14h et 15h.