Météo de ce mardi : temps perturbé et humide

Ce matin, le réveil se fera sous un ciel couvert et des pluies toujours aussi drues et continues sur le sud du pays, avec encore 5 à 10 mm supplémentaires sur l’extrême sud et la Gaume. Les pluies seront plus faibles et intermittentes en remontant vers les frontières hollandaises et Anvers. Relativement doux ce matin mais le vent bascule déjà au secteur nord sur une grande partie du pays.

© Meteo News Ambiance humide pour ce mardi après-midi mais les pluies commencent à régresser en s’évacuant vers le Luxembourg. Elles seront toutefois suivies par quelques averses plus ponctuelles et potentiellement plus instables dans l’air froid qui arrive par le nord. De fait, il fera plus frais que le matin avec une baisse de plusieurs degrés.

Encore de la pluie pour ce mardi © Meteo News Au total, de lundi matin à ce soir, les sols auront reçu 20 à 50 mm/m2 dans le sud-est du pays et plutôt 10 à 25 mm/m2 sur le centre. Quelques cours d'eau sont en pré-alerte de crue en province de Luxembourg et de Liège. Normalement pas de débordement prévu.

En début de soirée les dernières précipitations pourront prendre un caractère hivernal en arrivant sur les hauteurs de l’est. Une accumulation de 3 cm est probable sur les sommets de plus de 500m. On retrouvera un temps plus sec en cours de nuit. Sous un ciel moins encombré le thermomètre continuera de descendre avec entre -2 et 5°C.

5 images © Meteo News

Accalmie matinale et fraicheur pour ce mercredi et jeudi

Demain, mercredi, réveil au sec avec des embellies surtout vers la frontière occidentale, nous observerons un regel local en Ardennes (risques de plaques de glace localement). Il fera plus variable en journée avec le retour d’averses par le nord donnant quelques flocons vers la province de Limbourg et de Liège. Suffisamment en altitude une petite accumulation est prévue (vers l’est). Le vent reste présent (modéré) et les températures afficheront 0 à 6°C.

5 images © Meteo News

Jeudi, après une nuit humide et parfois neigeuse, temps sec avec à nouveau des éclaircies matinales sur l’ouest, cependant présence de nuages bas en Ardenne. Retour d'un ciel couvert puis l’arrivée de la pluie, neige fondante et du vent en cours d’après-midi et soirée par la côte. Mercure de saison.

D’ici vendredi matin, on attend au plus une dizaine de cm de neige sur le haut plateau des Fagnes.