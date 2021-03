Météo de ce mardi : temps frais, très nuageux et humide

Ce matin, la zone de pluie, arrivée durant la nuit, progressera vers le sud du pays en donnant de faibles précipitations sur une grande moitié est du pays. Quelques flocons pourraient encore se mêler à la pluie dès 200 m d’altitude et il s’agira de neige seule au-delà de 500 m. Une fine pellicule blanche pourrait d’ailleurs se former temporairement. Il fera un peu moins froid et les températures seront rapidement positives partout : en fin de matinée, on attend 1 à 4°C sur les reliefs et dans l’extrême sud du royaume, 5 à 6°C ailleurs en Wallonie, et 7 à 8°C sur la moitié nord.

Dans le courant de l’après-midi, le ciel restera très nuageux et faiblement pluvieux sur les provinces de Liège et de Luxembourg. Ailleurs, des averses entrecoupées de quelques éclaircies prendront le relais. On retrouvera même un temps plus sec près du bord de mer. Les valeurs maximales commenceront doucement à remonter avec de 3 à 4°C dans les Fagnes et à Saint-Hubert, 6°C près de Virton et Spa, 7 à 8°C le long du sillon Sambre et Meuse, 9°C pour Bruxelles et Tournai.

Retour d’un temps sec en cours de soirée. Des gelées sont encore attendues localement en Ardenne avec des minima compris entre -1°C à Saint-Hubert et 4°C à Ostende.