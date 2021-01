Météo de ce mardi : Temps frais, gris et sec

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, après une nuit où le gel s’est concentré une fois de plus sur le sud du pays, nous devrions garder un temps sec et gris pour ce mardi. Exception faite ce matin du littoral où il pleut faiblement. Le ciel restera donc résolument gris en ce début de journée. Cet après-midi, peu d’évolution, nous retrouvons un ciel encore fort chargé de nuages mais il devrait faire cette fois plus sec. Quelques flocons seront possibles en début de soirée sur l’est du pays, mais cela restera très faible. Côté températures, peu de changements avec des valeurs de -1 à +3°C de l’Ardenne vers le littoral. Le vent de nord-est restera modéré et accentuera un peu l’impression de fraîcheur

Ce soir et la nuit prochaine, situation quasiment identique à cette nuit, temps nuageux mais sec et minima de -1 à +2°C.