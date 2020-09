Météo de ce mardi : temps calme et frais

Ce matin, la grisaille est présente très localement sous forme de nuages bas. Toutefois, c'est loin d'être généralisé. Pour cette rentrée, mis à part une petite averse le long de la frontière Grand Ducale au réveil, la météo restera sèche et le temps sera calme. Finalement, entre nuages et éclaircies cette première journée de septembre se révélera assez calme et un rien trop fraîche pour la saison. L'après-midi, des cumulus bourgeonneront et l'on sera entre nuages et éclaircies. On ne peut exclure très localement une averse isolée, mais ce sera marginal. Les températures restent un petit peu timides pour la saison avec seulement 14 à 15°C sur les reliefs et 18 à 19°C partout ailleurs. Le vent reste faible à modéré, orienté au secteur nord à nord-ouest.

La nuit prochaine, le temps redevient sec et moins venteux, les minima descendront entre 6 et 10°C. Quelques bancs de brume sont possibles dans le fond de certaines vallées.

Indice électricité : les informations sur l'indice seront remises à jour plus tard dans la journée suite à un problème technique.