Météo de ce mardi: soleil, nuages de beau temps, températures de saison

Le soleil sera généreux dès la matinée, sauf au littoral où l'on note des nuages élevés un peu plus compacts. Après un début de journée calme et lumineux, dans le courant de l'après-midi, on notera temporairement un peu plus de nuages mais le temps sera sec. Paradoxalement, au littoral, le soleil deviendra au contraire plus généreux. Les températures maximales atteindront 19° au littoral et sur les reliefs, 21 à 22° dans le centre et encore 24° sur la Gaume. En fin de journée, les nuages deviendront plus discrets et le ciel sera à nouveau bien dégagé en début de soirée.

Indice électricité : excellent partout et c'est valable pour quelques jours. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La nuit prochaine, sous un ciel étoilé, les minima descendront entre 7 et 12°.