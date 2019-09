Météo de ce mardi: soleil le matin, nuages de beau temps ensuite

C'est une journée calme et sèche qui débute. Le soleil devrait rapidement s'imposer partout et les quelques champs nuageux du lever du jour se dissiperont rapidement. Dans le courant de la journée des nuages bourgeonneront, mais sans conséquence, nous serons entre passages nuageux et éclaircies. Le vent sera faible et de direction variable et les températures continuent à remonter par rapport aux derniers jours, on attend 16 à 20°C (21°C possible à Tournai). Le ciel se dégagera à nouveau complètement en fin de journée et soirée.

Indice électricité : Il redevient excellent partout ce mardi. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine, le ciel se dégagera progressivement par l’est la nuit prochaine, les minimas seront compris entre 3 degrés à Spa et jusqu’à 10 degrés au littoral.