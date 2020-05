Météo de ce mardi : soleil généreux

Ce matin , le ciel va rester bien dégagé et le soleil sera donc bien présent tout au long de la matinée. En cours de journée, tout au plus quelques voiles nuageux d'altitude seront observés par moment, voire quelques cumulus de beau temps. En conséquence les températures continuent à progresser par rapport à hier : on atteindra 19 à 24 ou 25°C et le vent de nord sera faible à modéré.

Semaine calme et printanière

Soleil généreux - © RTBF KEYWALL

Peu de changement demain, si ce n'est un peu plus de nuages sur la moitié ouest dès le matin mais sans conséquence, le temps restera sec et doux : maxima de 20 à 23 ou 24°C. Demain après-midi, les nuages seront un peu plus nombreux que ces derniers jours mais le temps restera sec et le vent de nord à nord-ouest restera faible à modéré.

Jeudi, poursuite d'un temps ensoleillé mais la masse d'air sera un rien moins douce, les maxima se situeront plutôt entre 18 et 22°C. Le soleil sera à nouveau omniprésent vendredi, le vent s'orientera vers le nord-est et les maxima gagneront un degré par rapport à la veille.

Les conditions seront à nouveau estivales pour le long week-end de la Pentecôte avec pas mal de soleil et des températures de 19 à 24°C samedi. Dimanche, après une matinée ensoleillée, quelques nuages bourgeonneront l'après-midi, le vent de nord-est, un peu plus sensible ramènera les maxima entre 17 et 23°C. Peu de changement lundi, le vent reste au nord-est avec du soleil le matin et des nuages qui se forment l'après-midi sans conséquence, maxima de 19 à 23 ou 24°C.