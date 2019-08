Météo de ce mardi: soleil généreux et températures de saison

L'été revient au moins pour une semaine

Il fera à nouveau chaud le prochain week-end - © RTBF KEYWALL

Demain, à nouveau une journée bien ensoleillée, peu venteuse et encore un peu plus douce au niveau des températures, on attend de 22 à 24° (25° en Gaume et Campine). De vendredi à dimanche, le soleil restera très généreux et c'est de l'air franchement plus chaud qui arrivera chez nous. Entre soleil et quelques nuages de beau temps, on attend 24 à 26 ou 27° vendredi, 26 à 29° samedi et jusqu'à 30° dans le centre pour la journée de dimanche. A priori, ce temps estival se poursuit en début de semaine prochaine avec des températures qui resteront comprises entre 25 et 28°.