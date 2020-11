Météo de ce mardi : retour du soleil et de températures plus fraîches

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, le ciel sera généralement bien dégagé et ensoleillé. Seuls quelques voiles de nuages circuleront, un peu plus épais près du bord de mer. Il fera assez frais en début de journée avec des températures qui ne dépasseront pas 6 à 7 degrés sur le sud-est, et 8 à 9 degrés sur le reste du territoire.

Le beau temps se maintiendra cet après-midi. Les éclaircies seront larges dans un ciel peu nuageux. Quelques gouttes seront tout de même possibles localement dans la province de Luxembourg et le sud de la botte du Hainaut. Le vent se renforcera avec des rafales de 50 à 60 km/h. Le mercure baissera et les maxima seront de nouveau de saison : 8 degrés pour Saint-Hubert, 9 degrés sur l’est, 11 degrés le long du sillon Sambre et Meuse et 12 degrés sur la moitié nord de notre pays.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera bien dégagé avec des minima de -1 à 6 degrés. On pourrait avoir les premières gelées dans le sud-est du royaume.

Indice électricité : ce mardi, l’indice sera moyen au sud du sillon Sambre et Meuse, bon plus au nord et même excellent sur l’extrême nord du pays. L’heure à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera généralement vers 13h, sauf à Turnhout où ce sera plutôt 12h.