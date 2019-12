Météo de ce mardi: retour des nuages, temps sec

En ce dernier matin de 2019, les températures sont fort différentes d'une région à l'autre : -5 à -6°C en Gaume et à la frontière luxembourgeoise, +2 à +3°C dans le centre et encore quelques gelées du littoral à la Campine. Le ciel continue à se couvrir lentement à partir du nord du pays. Il fera sec encore aujourd'hui. Ce matin, tandis que les nuages progressent lentement, le soleil sera encore généreux sur le sud et l'est. L'après-midi, les nuages prendront le dessus partout mais avec tout de même des éclaircies. Les maxima, en légère baisse, afficheront 5 à 6 ou 7°C. Le vent faible virera vers l'est.

La nuit de la Saint-Sylvestre sera calme, elle aussi. On se méfiera toutefois des températures par endroit négatives ainsi que du risque de voir se former du brouillard givrant localement. Les minima descendront entre -2 et +1°C.

Indice électricité : cette journée de mardi sera progressivement nuageuse à partir du nord, l'indice sera donc moyen, voire faible sur la Flandre et le littoral, par contre, encore très bon, voire excellent sur l'extrême sud du pays. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.