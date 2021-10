La météo - 05/10/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews Ce mardi verra le retour de la pluie à partir de l’ouest du pays. Très temporairement ce matin, il fera encore sec mais la pluie devrait déjà aborder notre littoral vers 9h. Le ciel se couvrira rapidement et la zone de pluie va gagner toutes les régions, vers midi sur le centre du pays et en début d’après-midi sur toutes les régions.

© Meteonews Le ciel se couvrira rapidement et la zone de pluie va gagner toutes les régions, vers midi sur le centre du pays et en début d’après-midi sur toutes les régions. Le vent de sud-ouest restera soutenu avec des rafales de 60 à 65 km/h. Sous la pluie et dans le vent, on ne dépassera plus 12 à 15 ou 16°C. En fin de journée, des éclaircies reviendront par l’ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, il y aura une petite accalmie mais de courte durée avant le retour de bonnes averses à partir du nord du pays. Sous un ciel encore bien chargé et avec du vent, les minima resteront compris entre 6 et 11°C.

5 images © Meteonews

Encore de la pluie demain

5 images © Meteonews

Nette accalmie dès jeudi

Demain mercredi, pas vraiment de répit avec une nouvelle zone de pluie qui cette fois descendra du nord vers le sud au fil des heures. On subira encore des rafales de vent jusqu’à 70 km/h en bord de mer, mais pas plus de 50 km/h à l’intérieur des terres. Quelques coups de tonnerre seront possibles sur la moitié nord du pays dès demain matin. A priori, les pluies seront plus soutenues sur le nord que sur le sud de nos régions. Sous ce ciel menaçant il fera plus frais avec des maxima de 10 à 15°C cette fois un peu frais pour la saison. Dès jeudi, nouveau changement de masse d’air avec un anticyclone qui va nous ramener un vent calme et un temps sec. Seule incertitude : la disparition des nuages bas qui pourraient être tenaces sur le sud-est de la Belgique. Les températures remonteront légèrement : 12 à 17°C. Vendredi, le soleil devrait cette fois s’imposer un peu plus avec une hausse des maxima : 16 à 17 ou 18°C. Ce temps calme et sec devrait se prolonger encore quelques jours. A priori temps ensoleillé, à condition que les nuages bas se dissipent.