Météo de ce mardi : retour de la pluie

Ce matin, le ciel se couvre rapidement à partir du littoral où il pleut déjà faiblement de matin. Les dernières éclaircies et le soleil seront encore observés ce matin sur le sud-est du pays. La zone de pluie d'assez faible intensité va donc se déplacer lentement d'ouest en est au fil des heures. En fin de journée, il pleuvra au sud tandis que des éclaircies réapparaîtront à partir de la Côte. C'est de l'air nettement plus frais qui rentre sur le pays, on ne dépassera plus 18 à 19°C, ce qui est bien trop peu pour la saison. A noter encore 21°C temporairement sur l'extrême sud où le soleil brillera jusqu'en début d'après-midi. Le vent de sud-ouest sera modéré, il passera au nord-ouest après l'arrivée de la pluie.

La nuit prochaine, le ciel sera encore encombré sur le sud-est où il pleuvra encore pendant la nuit. Il fera plus sec sur l'ouest et le centre. Les minima seront homogènes : 10 à 12°C quelle que soit la région.

Indice électricité : Dégradé allant d'excellent au sud-est, mais moyen sur l'ouest et le centre. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.