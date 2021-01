Météo de ce mardi : retour de la pluie et de la douceur

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, la zone de pluie, arrivée pendant la nuit, sera encore bien active sur notre pays avec des pluies parfois soutenues et de la neige sur les hauteurs en tout début de journée. Les cumuls pluviométriques pourront dépasser les 10 l/m² sur le sud. Le vent sera bien présent, il s’orientera au secteur ouest et soufflera en rafales de 50 à 60 km/h. La douceur marquera la matinée avec des valeurs de 3 à 4°C dans le sud-est, 6 à 7°C pour les régions centrales et jusqu’à 9°C dans le nord du Hainaut et en Flandre occidentale.

Les pluies deviendront plus faibles l’après-midi. Quelques éclaircies seront même possibles sur la moitié nord. Les températures maximales seront pratiquement égales à celles du matin : 3 à 4°C en Ardenne et en Lorraine belge, 7 à 8°C dans le centre et jusqu’à 9°C près du littoral. Les températures baisseront nettement en fin d’après-midi.

La nuit prochaine, retour d’un temps sec et d’un ciel plus dégagé. En conséquence, les températures vont baisser et ne dépasseront plus -4°C dans les Hautes-Fagnes à 3°C à la côte. La prudence sera de rigueur sur les routes car avec les chaussées mouillées et les températures négatives, il y aura un risque de verglas.