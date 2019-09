Météo de ce mardi: retour de la pluie en matinée

Ce matin, les éclaircies encore présentes sur l’Est en début de journée s’effaceront peu à peu et les pluies déjà présentes sur le nord-ouest du pays en fin de nuit progresseront doucement vers l’Est en se renforçant progressivement depuis le bord de mer. Sous un vent modéré de sud à sud-est dont les rafales pourront atteindre une cinquantaine de km/h. L’après-midi, le ciel sera gris et la pluie, localement modérée dans les terres, fera peu à peu place à des averses, entrecoupées de quelques éclaircies, notamment en bord de mer où le risque d’un coup de tonnerre ne sera pas écarté. Les maxima, en baisse, mais encore légèrement supérieurs aux normales saisonnières, sauf en Ardenne où ils se situeront sous celles-ci, s’échelonneront entre 14 et 18°C.

Les quantités de pluie attendues sur la journée : 15 litres/m² sur le Nord-Ouest et 3 à 4 litres/m² sur l’Est.

Indice électricité : Avec un ciel couvert le matin et quelques timides éclaircies ensuite, l'indice sera médiocre sur l'ouest et faible sur l'est et le sud. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.

La nuit prochaine, cette perturbation ne s’évacuera que très lentement vers l’Est. En première partie de nuit, alors que le temps deviendra graduellement plus sec depuis le Nord-Ouest, des averses s’attarderont au sud du sillon Sambre et Meuse. En seconde partie de nuit, tandis que les averses se feront peu à peu plus éparses au sud du sillon Sambre et Meuse, de nouvelles précipitations s’enfonceront progressivement du Nord-Ouest vers le centre du pays. Sous un vent modéré de sud-ouest, le mercure fléchira entre 9 et 13°C.