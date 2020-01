Météo de ce mardi: retour de la grisaille

Ce matin, les toutes faibles pluies de la nuit ont déjà quitté le pays, par contre les nuages bas et les brouillards sont encore nombreux. On pourrait retrouver l'une ou l'autre éclaircie sur l'extrême ouest du pays en matinée. Par contre, cet après-midi, poursuite d'un temps sec, mais les nuages reprendront le dessus partout. Le vent de sud-ouest deviendra modéré avec des rafales de 30 à 40 km/h. Quant aux températures maximales, elles seront en hausse par rapport à hier, on attend 5 à 10°C.

La nuit prochaine : poursuite d'un temps couvert avec un peu de bruine ou de très fines pluies en fin de nuit. Il continuera à faire doux et venteux : minima de 3 à 8°C.

Indice électricité : Cette journée de mardi sera assez bien grise et dès lors l'indice photovoltaïque restera faible à moyen en toutes régions. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.