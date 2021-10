Cette journée de mardi se déroulera en deux temps. Une zone pluvieuse est revenue cette nuit et l’on retrouve encore de la pluie essentiellement sur le sud-est tôt ce matin. On peut s’attendre à encore quelques averses en matinée mais c’est un temps sec qui s’installera l’après-midi.

D’un ciel couvert on passera à un franc soleil en deuxième partie de journée. Le vent de sud-ouest se renforce avec des rafales jusqu’à 40 km/h à prévoir tout au long de la journée. C’est de l’air très doux qui débarque chez nous, on attend des températures très douces pour la saison : 16 à 19 ou 20°C.

Ce soir et la nuit prochaine , le ciel restera encore dégagé dans un premier temps, puis les nuages seront de retour. Le vent tournera au sud et soufflera de manière modérée, ce qui empêchera la grisaille de se reformer. La douceur se maintiendra avec des minima de 12 à 16°C.

Demain mercredi, des lignes d’averses aborderont le littoral dès le réveil tandis qu’il fera encore temporairement sec sur l’est et le sud du pays. Dans une ambiance toujours venteuse, ces averses deviendront un peu plus fréquentes l’après-midi avec des rafales de 60 à 70 km/h. Malgré cette météo fort chahutée, les maxima restent compris entre 15 et 19°C.

C’est dans la nuit de mercredi à jeudi que le coup de vent deviendrait encore un peu plus fort avec des rafales qui approcheront les 90 km/h très localement.

La journée de jeudi se révèlera très automnale : venteuse, pluvieuse et plus fraîche : rafales de 70 km/h, 5 à 10 litres d’eau par m² à prévoir. Le vent virera au nord-ouest et du coup c’est de l’air plus froid qui arrivera chez nous, on ne dépassera plus 10 à 13°C. Avec le vent, l’impression de fraîcheur sera grande. Vendredi, quelques averses traîneront sur le pays, mais assez faibles et très espacées, il fera le plus souvent sec.

Par contre, pour le dernier jour de la semaine, on se retrouvera en dessous des valeurs de saison : 9 à 11°C seulement et toujours un vent soutenu d’ouest qui accentuera la désagréable sensation de froid. Une accalmie devrait se mettre en place pour le week-end.