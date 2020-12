Météo de ce mardi : quelques flocons au sud

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, on suit la remontée d’une très faible zone pluvio-neigeuse qui aborde le nord-est de la France et qui va remonter sur l’extrême sud de notre pays vers 7h pour ensuite avancer très lentement en matinée vers le sillon Sambre-et-Meuse. A priori les quantités vont rester très faibles, il s’agira de pluie en plaine et quelques flocons épars au-dessus de 500 mètres. Sur le centre et le nord du pays, le temps restera sec en matinée mais avec pas mal de nuages ou de grisaille.

Cet après-midi, cette zone très faiblement pluvieuse viendra un peu s’échouer sur le centre du pays, cela ne donnera plus que quelques flocons sur le toit de la Belgique. Le ciel restera très nuageux partout. Les températures restent fraîches, on ne dépassera pas 0 à 1°C sur les reliefs, 2 à 3° sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 3 à 4°C dans le centre et 5°C sur l’ouest et le nord. Le vent sera variable et très faible ce mardi.

Ce soir et la nuit prochaine, poursuite d’un temps sec et un peu plus froid, toujours un risque d’un peu de grisaille et formation de givre par endroit et aussi formation de quelques plaques givrées au sol. Les minima ne dépasseront pas -2°C sur l’Ardenne et -1° dans le centre, +1°C au littoral.