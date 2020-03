Météo de ce mardi: quelques averses surtout l'après-midi

Après la pluie d'hier, c'est un retour au calme ce matin. Il fait froid, attention à la formation de quelques places de glace possibles avec des gelées au sol qui pourraient se répandre au lever du jour. Alors que les éclaircies seront assez larges sur le nord du pays, on surveillera quelques averses

qui se forment sur les Hauts de France et qui pourraient transiter temporairement chez nous (éventuellement quelques flocons sur le relief). Au fil des heures la couverture nuageuse va s'épaissir et les averses (rares et limitées le matin) deviendront plus nombreuses et répandues, elles seront hivernales sur l'Ardenne. On ne dépassera pas 3 à 7 ou 8°C, ce qui est légèrement sous les valeurs de saison. Le vent de sud-ouest soufflera modérément.

La nuit prochaine, les averses quittent le pays par l'est et on revient à un temps sec. Les minima redescendront entre 0 et 2 à 3°C.

Indice électricité : Grâce aux éclaircies du matin, l'indice sera meilleur au nord qu'au sud du pays. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.