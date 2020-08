Météo de ce mardi : progressivement plus nuageux avec quelques averses

Ce matin, le temps sera généralement lumineux après la dissipation des bancs de brume et de brouillard présents localement. Les nuages s’imposeront ensuite au fil des heures et on pourrait observer quelques ondées près de la mer et en Gaume en fin de matinée. Les thermomètres afficheront vers 10-11h 17 degrés en Ardenne, 19 degrés à Namur, Charleroi et Bruxelles, et 20 degrés partout ailleurs.

Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies sur l’ensemble des régions l’après-midi. Le risque d’averses sera généralisé et on pourrait encore avoir des orages par endroits. Les maxima seront plutôt stationnaires par rapport à hier et proches des normales de saison : on attend 20 degrés sur les reliefs, 22 degrés au littoral, 23 degrés du côté de Liège et 24 degrés sur les autres régions.

Dans le courant de la nuit prochaine, les dernières averses quitteront notre pays par l’est et le ciel se dégagera partout. Ensuite, un voile de nuages se développera depuis l’ouest à l’approche d’une nouvelle perturbation. Les minima varieront entre 9 et 15 degrés.

Indice électricité : ce mardi, nous aurons un indice bon sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.