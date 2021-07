Ce mardi matin, mis à part quelques nuages d’altitude sur l’ouest, le ciel est déjà bien dégagé et le soleil devrait à nouveau briller dans notre ciel. Cela n’empêche pas quelques grisailles très locales de se dissiper très rapidement. Dans le courant de la journée des cumulus de beau temps bourgeonneront par endroit et le ciel alternera donc périodes ensoleillées et quelques passages nuageux. Le temps restera sec aujourd’hui. Les températures seront estivales, on attend 19 à 21°C sur les reliefs ce mardi, 23°C en bord de mer, 23 à 25°C dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré et orienté au secteur nord-est. Le ciel se dégagera à nouveau complètement en soirée.

La nuit prochaine, sous un ciel étoilé, quelques bancs de brume isolés pourront se former dans le fond de certaines vallées. Les minima descendront entre 10 et 12°C (un peu plus au littoral et sur l’ouest).