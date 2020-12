Météo de ce mardi : pluvieux le matin et généralement sec l’après-midi

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Des pluies sont encore attendues ce matin sur une majeure partie du pays, elles seront plus fréquentes en Wallonie. Quelques éclaircies parviendront à percer la couche nuageuse près du littoral. La douceur sera toujours bien présente puisqu’on attend en début de matinée 5 à 6 degrés sur les reliefs, 8 degrés sur l’extrême sud et le long du sillon Sambre et Meuse, 9 à 10 degrés sur le centre et le nord.

Les pluies se décaleront vers l’est l’après-midi et nous retrouverons progressivement un temps sec et même de belles éclaircies par l’ouest. Seules les régions de l’est resteront sous un ciel très nuageux. Concernant les maxima, ils resteront supérieurs aux moyennes de saison : 7 à 8 degrés attendus sur le sud-est, 9 à 10 degrés sur le centre et 11 degrés sur la moitié nord du territoire.

La nuit prochaine, le ciel sera généralement bien dégagé, mais se couvrira assez vite sur le sud avec des nuages bas et parfois du brouillard. Les températures minimales seront comprises entre 3 et 6 degrés.