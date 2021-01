Météo de ce mardi : pluie, vent et douceur

Ce matin, toujours dans l’air doux, on surveille une zone de pluie qui devrait nous arroser assez copieusement en traversant le pays d’ouest en est. Le vent est déjà entrain d’augmenter, le ciel est couvert et, on l’aura compris, l’heure est à la pluie, au vent et au redoux. Ce matin, les rafales de sud-ouest approcheront 70 dans le centre voire localement 80 km/h en bord de mer. Cet après-midi, il pleuvra encore bien en début d’après-midi, puis nous aurons progressivement le retour d’un temps plus sec mais toujours très gris à partir du littoral et plus généralement de l’ouest du pays. Au final, cette zone de pluie aura déversé 7 à 10 litres par m². En fin de journée, les dernières averses quitteront l’est de la Belgique, le vent restera soutenu mais un peu moins que le matin. Quant aux températures, elles confirment un net redoux avec 3°C à St-Hubert, 4°C à Virton, déjà 6°C sur les Fagnes, 7°C à Liège, 9°C à Bruxelles et 10°C sur le littoral et l’extrême ouest du Royaume.

La nuit prochaine il fera d’abord plus sec mais en cours de nuit des averses reviendront sur la moitié nord du pays, du littoral au Limbourg, ce sera plus sec au centre et au sud. Disparition des gelées avec 2°C sur le toit de la Belgique et 6 à 7°C partout ailleurs. Le vent diminuera mais des rafales à 60 km/h restent de l’ordre du possible.