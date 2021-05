Mis à part l’ouest du pays où quelques éclaircies seront de retour dès le réveil, le ciel est couvert ou très nuageux partout ailleurs. Il fait encore relativement doux ce matin et l’on note déjà quelques pluies sur le sud-est du pays, près de la frontière luxembourgeoise. La situation évoluera peu en matinée, c’est toujours sur le sud-est que l’on essuiera un peu de pluie, d’Arlon à Liège. En cours de journée, la tendance aux averses augmentera un peu partout avec des nuages qui bourgeonnent et qui pourront s’accompagner localement d’un coup de tonnerre. Le vent d’ouest sera faible aujourd’hui et les températures, en léger recul, seront quasiment de saison, on attend 12 à 18 ou 19°C.

Demain mercredi, nous retrouverons une météo plus calme et plus sèche le matin, ce qui ne nous mettra pas à l’abri d’averses à partir de l’ouest au fil des heures. Il s’agira d’averses moins fortes que ces derniers jours. Les températures, quasiment de saison, afficheront 12 à 16 ou 17°C°C. Peu de changement pour jeudi avec matinée plutôt calme et sèche avant une nouvelle dégradation en cours de journée. Les températures continuent lentement mais sûrement à se tasser de jour en jour : 11 à 17°C pour le jour de l’Ascension. Vendredi et samedi, à priori, notre pays sera encore sur la trajectoire d’averses qui se développeront comme à chaque fois plutôt en cours de journée après des matinées assez calmes. Les températures se maintiendront entre 14 et 17°C. Rien, dans les prévisions météo n’indique le retour prochain d’un soleil plus franc et de températures vraiment printanières. Il faudra donc encore patienter pour une amélioration.