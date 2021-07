Ce matin, les averses sont encore présentes sur le sud-est du pays, le temps est plus sec ailleurs. Dès ce matin, le vent s’est déjà renforcé cela augmentera au fil des heures avec des pointes de 70 à localement 80 km/h de secteur sud-ouest. Le ciel sera couvert ou très nuageux le matin sur le sud-est, cependant, sur l’ouest, quelques éclaircies entrecouperont de nombreux passages nuageux. La situation évoluera peu, le ciel restera bien chargé en toutes régions, on pourrait en fin d’après-midi, retrouver des éclaircies sur le sud-est tandis que des averses seront présentes sur les autres régions. Dans ces conditions, les températures ne grimperont guère, on attend 17 à 18°C sur le relief ardennais et sur le littoral et de 20 à localement 21°C partout ailleurs. Le vent soutenu restera d’actualité jusqu’en fin d’après-midi.

La nuit prochaine, le vent diminue nettement et le temps redeviendra sec, les minima resteront compris entre 11 et 14°C.