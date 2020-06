Météo de ce mardi : plein soleil et de la chaleur

Nous débutons aujourd'hui une période de quatre journées très chaudes. Ce matin , le soleil est déjà bien présent partout. Nous allons donc bénéficier d'une journée largement ensoleillé et de plus en plus chaude. Les températures devraient atteindre 22°C en bord de mer, 24°C sur les reliefs, 26 à 27°C dans la plupart des autres régions. Le vent d'est sera faible.

Forte chaleur jusqu'à vendredi inclus

Demain, le soleil s'imposera partout dès le réveil et les températures vont nettement grimper : 25 à 30°C sont attendus. Le vent d'est deviendra modéré, ce qui nous donnera un petit peu d'air.

Même scénario pour jeudi : temps sec, ensoleillé et encore un peu plus chaud : 26 à 31°C. Dans la foulée, toujours du soleil et quelques voiles nuageux vendredi et des maxima de 28 à 32°C. Le temps deviendra lourd et orageux et l'on ne peut exclure très localement un orage de chaleur.

A priori, les orages devraient nous revenir de manière plus fréquente samedi, mais ce sera encore à confirmer, les maxima, en baisse atteindront tout de même encore 22 à 28°C.