Météo de ce mardi : plein soleil du matin jusqu’au soir

Ce mardi marque le premier jour de l’été météorologique et ce sera aussi la plus belle journée de la semaine en matière d’ensoleillement. Le ciel sera donc limpide ce matin et le soleil brillera sans aucune concurrence sur l’ensemble des régions. La douceur s’installera rapidement et en fin de matinée les thermomètres afficheront déjà 16 à 18°C dans les régions du sud-est, 20°C du côté de Charleroi et de Mons et près du bord de mer, et 21 à 22°C partout ailleurs.

© RTBF - DREAMWALL Dans le courant de l’après-midi, le temps restera pleinement ensoleillé avec un léger vent d’Est, ce qui permettra aux températures de grimper encore un peu plus. Les maxima atteindront 20 à 21°C sur les hauteurs, 22°C aux alentours de Virton, 23 à 24°C sur la plupart des autres régions, et même jusqu’à 25°C en Campine.

4 images © RTBF - DREAMWALL

Ce soir et cette nuit, le ciel restera sans nuages et les températures minimales descendront entre 9°C dans les Hautes-Fagnes et 13°C au littoral.

Lumineux demain avant le retour d’averses jeudi

Pas de grand changement pour demain si ce n’est que le ciel se voilera en cours de journée, mais l’ambiance restera tout de même bien lumineuse. Quelques orages pourraient déborder depuis la France sur le sud du pays en fin d’après-midi. Les températures maximales seront encore en hausse et il fera même lourd avec des maxima de 21 à 27°C. Il s’agira de la journée la plus chaude de la semaine. Jeudi, les conditions météo risquent d’être plus instables et nous connaîtrons un régime d’averses localement orageuses. Les maxima seront en baisse, compris entre 19 et 24°C. Vendredi, le temps sera très nuageux avec des pluies modérées sur une grande moitié sur du pays. Plus au nord, ce sera une alternance de passages nuageux et d’éclaircies avec un risque d’averses. Les maxima poursuivront leur baisse progressive et seront compris entre 17 et 21°C.