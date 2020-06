Météo de ce mardi : pas mal de nuages bas

Ce matin, les nuages bas sont répandus. De cette grisaille peut s'échapper localement un peu de crachin. Seul l'extrême sud du pays pourrait encore bénéficier en début de journée de l'une ou l'autre éclaircie. Dans le courant de la journée, tandis que les éclaircies se développeront sur le nord-ouest et le centre, le risque d'une averse isolée remontera de l'est de la France et se déplacera vers le sud-est de notre pays, près de la frontière luxembourgeoise. Sur le centre, on restera donc entre nuages et éclaircies. Le vent de nord restera faible à modéré et les maxima afficheront 15 à 17 ou 18°C.

Ce soir et la nuit prochaine, les nuages resteront nombreux sur le sud-est du pays tandis que le ciel deviendra un peu plus étoilé sur l'ouest. Cela nous vaudra finalement des minima assez homogènes : 7 à 8°C aussi bien sous les éclaircies de l'ouest que sur les reliefs et dans les vallées de l'Ardenne.

Indice électricité : il sera moyen à bon partout. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.