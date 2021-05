Météo de ce mardi : nouvelles averses entrecoupées d’éclaircies

Ce matin, les nuages seront déjà nombreux sur tout le territoire et ils seront parfois porteurs d’averses. Mais on attend de belles éclaircies entre ces averses. Les précipitations auront tendance à se renforcer en seconde partie de matinée. Les températures resteront en dessous des moyennes de saison : en fin de matinée, on n’attend pas plus de 8 à 11°C dans les régions du sud-est et 12 à 14°C pour le centre et le nord du pays.

© RTBF - DREAMWALL La situation n’évoluera guère l’après-midi : de nouvelles averses parfois orageuses éclateront. Elles seront plus fréquentes sur la partie est de notre pays. D'ailleurs la majeure partie du territoire est toujours placée sous avertissement jaune concernant les orages par l'Institut Royal Météorologique. Retour progressif d’un temps plus sec sur le nord de la Flandre. Le vent restera modéré et soufflera en rafales de 40 km/h. Les maxima seront stationnaires par rapport à hier : 11°C prévus dans les Hautes-Fagnes et à Saint-Hubert, 13°C pour Virton, Spa et Ostende, 14 à 15°C le long du sillon Sambre et Meuse et à Bruxelles, et 16°C du côté de Tournai.

4 images © RTBF – DREAMWALL

Ce soir et cette nuit, nous connaîtrons une petite accalmie et les averses seront plus faibles et plus éparses. Les minima iront de 4°C sur les hauteurs à 10°C à la côte.

Accalmie prévue pour jeudi

C’est de nouveau le même type de météo qui nous attend pour la journée de demain avec un risque d’averses dès le matin, qui deviendront orageuses et plus soutenues l’après-midi. Il y aura tout de même des périodes de temps sec et des éclaircies entre les averses. Les maxima seront en légère baisse, compris entre 9 et 15°C. Jeudi, le temps sec sera temporairement de retour avec même de belles éclaircies en matinée. Ce sera plus nuageux l’après-midi et quelques gouttes seront possibles localement dans le sud-est du royaume. Une nouvelle zone de pluie plus active devrait arriver par le bord de mer en cours de soirée. Ce sera aussi la journée la plus douce de la semaine avec des maxima de 13 à 17°C, ce qui reste tout de même trop bas pour la saison. Dès vendredi, c’est reparti pour un régime perturbé avec des averses entrecoupées d’éclaircies. L’ambiance sera nettement plus venteuse avec des rafales qui atteindront 70 voire localement 80 km/h. Maxima de 12 à 16°C.