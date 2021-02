Météo de ce mardi : neige au sud, sec au nord

Ce matin, le froid se confirme bien sur le pays et ce matin, on signale encore des chutes de neige sur une partie centrale du pays (de Charleroi jusqu’au sud de Bruxelles, de Liège à Dinant-Ciney). Vu les températures largement négatives, cette neige poudreuse tient au sol. En matinée, cette zone faiblement neigeuse va très lentement se déplacer vers le sud-est. En cours de matinée, des éclaircies vont se développer à partir du littoral et devraient gagner le centre du pays encore avant midi ou au plus tard en début d’après-midi. Cet après-midi, il fera donc plutôt ensoleillé sur le nord et le centre, par contre encore nuageux avec quelques flocons épars au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Le froid est donc bel et bien chez nous, les maxima afficheront -2°C à Virton, -4°C de St-Hubert à Bruxelles en passant par Mons et Liège, -5 à -6° sur le nord de la Flandre et -7°C à Botrange. Le vent de nord-est est modéré et les températures " ressenties " seront de l’ordre de -12°C le matin et -9°C cet après-midi.

La nuit prochaine les chutes de neige vont diminuer et se concentrer sur le sud-est du pays en disparaissant quasi complètement. Les minima vont à nouveau plonger : -6°C à Virton et Ostende, -8°C de St-Hubert à Bruxelles, -9°C à Spa et Hasselt et -10°C à Anvers et Botrange.