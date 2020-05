Météo de ce mardi : moins de vent et toujours frais

Ce matin, mis à part quelques nuages qui circulent sur la mer du nord et qui pourraient donner temporairement une petite averse au littoral, le ciel est est bien généralement bien dégagé avec à la clé des températures froides, même négatives dans les vallées ardennaises. En matinée, il devrait faire ensoleillé sur le sud du pays tandis que les nuages seront déjà un peu plus présents sur le nord. Cet après-midi, les nuages gagneront un peu de terrain sur le centre du pays mais le temps restera calme, moins venteux qu'hier et sec. Par contre, la fraîcheur est toujours bien de mise avec des maxima de 8 à 9°C sur les reliefs jusqu'à 11 ou 12°C partout ailleurs. Le vent de nord à nord-ouest sera moins fort qu'hier.

La nuit prochaine, temps sec et à nouveau frais, le gel devrait se cantonner aux vallées les plus encaissées, minima de -2 à +4°C.

Indice électricité : l'indice redevient excellent sur la plupart des régions. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.