Météo de ce mardi : météo en deux temps

Ce matin , nous débutons la journée avec un temps sec, on observe une zone pluvieuse qui passe sur l'Allemagne et qui frôle nos frontières de l'est en début de matinée. Sur l'ouest et le centre, nous devrions donc retrouver encore quelques belles éclaircies tôt ce matin, le ciel sera un peu plus chargé sur l'est. Cet après-midi, les nuages bourgeonneront et cela commencera à provoquer des averses orageuses. Ici aussi, on pense que l'est du pays sera plus concerné par ces orages qui pourraient déjà gronder en début d'après-midi. Les températures restent douces et ne bougent guère par rapport à hier, on attend 18 à 23 ou 24°C. Les orages peuvent donc s'accompagner de grêle ou de fortes pluies ainsi que d'un coup de vent. L'extrême sud du pays pourrait être un peu plus épargné.

Orages en pagaille ce mercredi : prudence

Demain, c'est une zone pluvio orageuse plus organisée qui devrait arriver sur le pays dès la matinée en remontant du sud vers le nord. Demain, l'instabilité sera à son comble et les averses seront nombreuses et le plus souvent ponctuées de coups de tonnerre et localement de grêle. De très fortes pluies sont également à craindre et elles tomberont dans un laps de temps parfois assez court. Avec cette météo chahutée, les maxima atteindront 16 à 21 ou 22°C. Il devrait encore y avoir des orages résiduels dans la nuit de mercredi à jeudi.

Jeudi matin, les dernières averses s'évacuent sur le nord où elles seront encore possibles l'après-midi, par contre, on retrouve un temps sec sur le sud. Les maxima afficheront 17 à 21 ou 22°C.

Vendredi, on peut espérer une accalmie, le le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, une averse locale est encore possible, mais sans aucune mesure commune avec ce que nous aurons connu les jours précédents. Les maxima afficheront 18 à 21 ou 22°C.

Samedi, il devrait faire sec mais les nuages seront encore relativement nombreux, nous profiterons d'éclaircies plus ou moins larges selon les régions. Les températures ne décollent pas : 18 à 21 ou 22°C.

Par contre, dimanche, le soleil devrait être plus généreux et les températures remonteront entre 20 et 24°C. La chaleur devrait s'amplifier en début de semaine prochaine.