Météo de ce mardi : météo à deux vitesses

Ce matin, le ciel est encore temporairement dégagé sur la bonne moitié est du pays tandis que des champs nuageux sont déjà observés à partir du littoral et essentiellement sur la moitié ouest. La situation évoluera assez lentement ce mardi avec une progression des champs nuageux qui gagneront du terrain au fil des heures. Dès la matinée, l'une ou l'autre faible averse est possible sur le littoral. Cet après-midi et surtout en toute fin de journée, la grisaille et la pluie concerneront l'ouest et le centre tandis qu'il fera encore sec au sud de notre territoire. Le vent restera encore soutenu aujourd'hui, on attend des rafales de 50 à 60 km/h de secteur sud-ouest. Du point de vue des températures, on ne dépassera plus 17 à 20°C, et avec le vent l'impression ne sera pas très agréable. Les toutes dernières éclaircies cet après-midi seront visibles sur l'extrême sud du pays.

Ce soir et la nuit prochaine, la zone pluvieuse va continuer à gagner du terrain du nord au sud avec localement déjà un coup de tonnerre, les minima resteront doux : 13 à 16°C.

Indice électricité : les nuages plus nombreux sur le nord rendront l'indice moyen à faible sur le nord, il sera encore temporairement bon sur l'extrême sud. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.