Météo de ce mardi: les nuages rythmeront la journée

Le temps restera calme et sec durant la nuit prochaine. Les minimas indiqueront de 0 à 4 degrés et quelques petites gelées sont possibles en Haute Belgique.

Durant l’après-midi, quelques belles éclaircies sont toujours attendues sur la Flandre Occidentale, les nuages resteront par contre bien présents sur le reste du territoire. Les maximas indiqueront 5 degrés du côté de Spa ou de St-Hubert, 9 pour Namur, Liège ou Mons, 10 pour Bruxelles et 11 degrés pour Tournai.

Le ciel restera bien gris ce matin sur une bonne partie du territoire, il n’y a vraiment que sur un tiers ouest du pays que quelques éclaircies s’imposeront tant bien que mal. Le temps restera sec partout et le mercure affichera de 2 degrés en Haute Belgique à 8 degrés au littoral.

Du mieux pour vendredi

Du mieux pour vendredi - © RTBF - KEYWALL

Brumes et brouillards seront présents durant la matinée de ce mercredi sur une bonne partie est du territoire. Ailleurs, les nuages domineront toujours sur une bonne partie du territoire. Peu de changement durant l’après-midi même si les champs nuageux seront entrecoupés d’éclaircies sur la Flandre Occidentale, la Gaume et le sud de la province de Liège. Les maximas seront compris entre 8 et 13 degrés.

Les éclaircies resteront timides jeudi et les nuages seront bien présents même si le temps restera sec. Les maximas grimperont pour afficher de 10 à 15 degrés.

Du mieux pour vendredi avec un ciel bien lumineux dans le courant de la journée, peu de nuages et un temps sec. Les températures seront en nette hausse et le thermomètre affichera de 13 à 18 degrés durant l’après-midi.