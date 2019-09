Météo de ce mardi : les nuages reviennent par l'ouest

La pluie revient demain, la fraîcheur jeudi

Net rafraîchissement jeudi - © RTBF KEYWALL

Demain, une zone de pluie abordera le littoral assez tôt mais elle progressera lentement d'ouest en est pour arriver en soirée seulement sur l'extrême sud du pays. Le vent de sud-ouest sera modéré avec des rafales de 40 à 50 km/h. Il n'y aura pas de grand changement de températures : 19 à très localement 22°C. Jeudi matin, encore un peu de pluie, puis temps plus sec mais aussi nettement plus frais, le vent vire au nord-ouest et on ne dépassera plus 13 à 15 ou 16°C. Vendredi, reprise du vent et retour de la pluie en cours de journée à partir de l'ouest, on gagne deux degrés par rapport à la veille. Le prochain week-end restera variable et frais, nous slalomerons entre averses et éclaircies, il ne fera pas plus de 14 à 17°C samedi et dimanche.