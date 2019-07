Météo de ce mardi: le soleil s'impose

La nuit prochaine , des nuages plus compacts rentrent par le littoral mais resteront limités sur le nord-ouest du pays. Ailleurs, le ciel restera étoilé, ce qui explique de gros contrastes de températures : 6° dans les Fagnes 11 à 12° dans le centre et 14° en bord de mer.

Ce matin, le ciel est partagé entre nuages d'altitudes et larges éclaircies. Au fil des heures, c'est le soleil qui va s'imposer à partir du sud du pays. Les nuages sur le nord resteront inoffensifs et discrets. Grâce au soleil, les maxima remontent par rapport à hier: 17° sur les reliefs, 18° en bord de mer, 20 à 21° dans le centre et même 22° sur l'ouest du Hainaut. Le vent de nord deviendra modéré mais sans altérer une impression quasi estivale.

Retour des nuages mercredi, les averses arrivent jeudi

Les averses seront de retour jeudi, et il fera plus doux - © RTBF KEYWALL

Demain mercredi, encore un peu plus doux mais les nuages s'épaissiront cette fois sur la plupart des régions, le sud-est restant encore au soleil. Maxima de 20 à 23° (24° possible dans le tournaisis).Jeudi, quelques averses seront présentes sur le pays. Vendredi, nous retrouvons des averses parfois orageuses, on ira de 18 à 22°. Samedi, les dernières averses s'évacueront lentement vers l'est, elles seront déjà beaucoup moins fréquentes que la veille, on attend 19 à 23°. Dimanche retour d'un temps sec et ensoleillé, maxima identiques à la veille.