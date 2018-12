Météo de ce mardi : le froid s'affirme un peu plus

Mis à part l'extrême est du pays où une dernière averse locale (hivernale sur les Hautes Fagnes) est possible, c'est un temps généralement sec avec au fil des heures des éclaircies qui nous attend. Prudence très tôt ce matin, sur le centre Ardenne et l'extrême sud du pays, des plaques de glace ou de givre sont observées. Très localement, un peu de grisaille est possible, mais nous allons retrouver une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Pour ce mardi, les maxima atteindront de 3 à 7 ou 8°. Le vent d'ouest sera faible à modéré.

Les prochains jours : le temps sec et froid va s'intensifier

Le froid devient plus marqué, surtout les nuits - © RTBF KEYWALL

Poursuite d'un temps sec et de plus en plus froid pour le milieu et la fin de la semaine. Toujours un peu de grisaille possible au lever du jour, ensuite retour d'éclaircies. Les maxima continuent à chuter : 2 à 4° mercredi, -1 à 3° jeudi et -2 à +1° vendredi. Les nuits seront plus froides avec du gel partout : -1 à -3 la nuit prochaine, -2 à -4 jeudi matin et -2 à -7° vendredi matin.

Indice électricité : Sous un ciel plus clément, il sera bon sur l'ouest, par contre encore faible sur l'est et le sud. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.