Météo de ce mardi : la pluie revient par l'ouest

La Belgique est un peu coupée en deux ce matin, tandis qu'une zone de pluie active sur les Hauts de France déborde déjà sur l'ouest de notre pays du littoral jusqu'au Hainaut, ailleurs, le temps est nuageux mais sec. La situation évoluera peu en matinée avec toujours cette pluie de la Côte à l'ouest du Hainaut. Au fil des heures, la couverture nuageuse restera épaisse et la pluie gagnera du terrain vers le centre mais avec beaucoup moins d'intensité que sur l'ouest. Le vent passe temporairement au secteur sud, il soufflera modérément. Les températures continuent à baisser par rapport à hier : 7 à 9°C sur l'Ardenne et l'extrême sud du pays et pas plus de 10 à 11°C dans le centre (12°C au maximum à Anvers).

Ce soir et la nuit prochaine, la zone de pluie perdra de son intensité et elle va reculer vers l'ouest et ainsi quitter progressivement le centre et nettement s'atténuer à l'ouest. Les minima seront bien frais : 2°C sur l'est, 5°C dans le centre et encore 8°C sous les nuages et quelques gouttes au littoral.