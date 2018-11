Météo de ce mardi : la journée la plus froide de la semaine

Ce soir, on pourra avoir l’une ou l’autre averse de pluie et neige mêlées puis le temps redeviendra sec.

Dans le courant de l’après-midi, ces éclaircies gagneront du terrain mais on gardera un ciel bien nuageux d’Ostende à Gand ainsi que sur l’Ouest du Hainaut. Le vent souffle toujours fort aujourd’hui et cela renforce l’impression de froid déjà bien présente. Au mieux du jour, les températures atteindront péniblement 0 à 2° sur les hauteurs, et 4 à 5° ailleurs (avec le vent, le ressenti sera bien moindre).

On commence la journée sous un ciel bien nuageux sur toutes les régions et peut-être encore, localement, une petite averse. Mais en fin de matinée, des éclaircies commenceront à se développer sur la Gaume.

Davantage d'éclaircies avant le retour de la pluie ce week-end

De plus en plus d'éclaircies avant le retour de la pluie pour ce week-end - © RTBF KEYWALL

Demain matin, on pourra avoir de faibles précipitations entre Virton et Bruxelles (ces précipitations pourront prendre un caractère hivernal sur les hauteurs). Au fil des heures, des éclaircies se développeront et on retrouvera un ciel d’alternance sur tout le pays. Le vent sera bien plus calme et les températures remonteront puisqu’on attend de 4 à 7° dans l’après-midi.

Jeudi, après la dissipation de la grisaille matinale, on retrouvera un ciel partagé entre champs nuageux et périodes de soleil. 4 à 6° pour les maxima.