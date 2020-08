Météo de ce mardi : l'IRM prolonge son avertissement "chaleur" rouge ce mardi

L’IRM a décidé de prolonger son avertissement "Chaleur" en rouge pour cette journée de mardi sur l’ensemble du territoire sauf à la côte (jaune) et en province de Luxembourg (orange).



Cela dit, les nuages seront plus présents que les jours précédents et ça aura tendance à faire baisser un peu les températures 32 degrés le long du sillon Sambre et Meuse, 30 à 33 degrés en Ardennes et 29 degrés au littoral avec le soutien d’une brise de mer.

En matinée, en province de Liège et dans le nord de la province de Luxembourg, des averses et des orages pourraient se développer par endroits. On pourrait ressentir une sensation de lourdeur sous les orages. Une tendance à l'orage et aux précipitations qui concernera une bonne moitié est du pays dans la courant de l'après-midi.

La nuit prochaine, on gardera le même type de temps dans un premier temps, un pays coupé en deux avec un risque de précipitations soutenues sur l’est du territoire. En seconde partie de nuit, ces orages devraient se dissiper en se décalant vers les Pays-bas. Les minima seront en légère baisse mais toujours élevés, 19 à 22 degrés sur la plupart des régions.