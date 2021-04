Météo de ce mardi : l'épisode hivernal se poursuit

Cette journée s’annonce de nouveau bien perturbée et hivernale. Les giboulées seront fréquentes dès le matin. On attend des chutes de neige seule dès 300 m d’altitude. Les températures seront bien trop fraîches pour la saison et ne dépasseront pas en fin de matinée -2°C dans les Fagnes, 0°C à Saint-Hubert, 3°C sur une grande partie de notre pays et 5°C du côté de Tournai et à la côte.

La situation n’évoluera pas pour l’après-midi : ce sera toujours instable avec des giboulées sur l’ensemble des régions. On attend du grésil et de la neige fondante en plaine avec parfois aussi un coup de tonnerre. La neige devrait s’accumuler sur les hauteurs avec une couche de 3 à 5 cm. Les températures maximales seront atteintes durant les accalmies et on attend -1°C à Botrange, 2°C pour Spa et Saint-Hubert, et entre 4 et 6°C dans les autres régions. Mais ces températures pourront chuter localement sous les giboulées. Le vent de secteur nord-ouest se renforcera avec des rafales jusqu’à 60 km/h, ce qui aura pour conséquence d’accentuer la sensation de froid.

Ce soir et cette nuit, toujours des giboulées prévues. Les températures seront négatives presque partout sauf en Flandre, comprises entre -5°C sur les hauteurs et 3°C au littoral. On attend 4 à 7 cm de neige supplémentaires en Ardenne et les chaussées pourraient être glissantes, prudence donc !