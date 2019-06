Météo de ce mardi : journée la plus chaude de la semaine

Ce mardi, des nuages d'altitude commencent à voiler légèrement le ciel, cela restera sans conséquence, c'est un temps chaud qui nous attend. Nous gagnerons encore 2 à 3 degrés en moyenne par rapport au valeurs maximales d'hier. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine. On atteindra 27 à 28° dans le centre et 23° en bord de mer et une moyenne de 25° en Ardenne (localement 29° en Campine). Des nuages un peu plus épais seront présents à partir de l'ouest l'après-midi, mais le temps restera chaud et sec. Toutefois, on maintient très localement sur l'ouest justement un risque d'un orage isolé.

Indice électricité : le soleil brille malgré des voiles de nuages d'altitude, mais l'indice reste partout excellent. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La nuit prochaine, une dernière averse sera possible sur l'ouest tandis que l'on commencera à tenir à l'oeil des cellules orageuses remontant de France qui pourraient en fin de nuit venir s'épuiser sur le pays. Minima très doux de 12 à localement 17°.