Météo de ce mardi : journée en deux temps

Ce matin, les nuages bas campent sur le nord et le centre du pays tandis que le ciel est encore bien dégagé sur l'extrême sud, ce qui explique les assez grandes différences de températures ce matin : 4°C à Bruxelles, 0 à -3°C au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Ce matin, il y aura donc clairement deux types de temps : ensoleillé sur l'extrême sud et couvert ou très nuageux ailleurs. Au fil des heures, les éclaircies du sud vont gagner du terrain et en cours d'après-midi, nous devrions retrouver un soleil nettement plus généreux partout. La masse d'air s'est rafraîchie ce lundi et donc on ne dépassera pas 6 à 7°C sur les reliefs et de 9 à 10°C dans les autres régions avec un vent de nord à nord-est modéré qui accentuera l'impression de fraîcheur. Ce soir, le ciel se dégagera complètement.

La nuit prochaine sera particulièrement froide, le gel au sol sera répandu tandis que les minima sous abri afficheront +3°C en bord de mer 0 à +1°C dans le centre et de 0 à -4°C sur les vallées du sud.

Indice électricité : Malgré les nuages bas matinaux, l'indice restera très bon sur le nord, tandis que ce sera excellent sur l'extrême sud.. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.