Météo de ce mardi : journée de pause

La nuit prochaine , les nuages continuent à progresser du nord vers le sud et la pluie fera déjà son apparition en région anversoise. Les minima, sous les nuages, seront un peu moins frais que la nuit dernière, on attend 8 à 13°C.

Ce matin , comme annoncé, il fait plus frais que les jours précédents. Le ciel est bien dégagé sur la moitié sud du pays, on note davantage de nuages sur le nord. Par endroit, un peu de grisaille s'est formée, mais elle ne devrait pas résister longtemps en matinée. Dans le courant de la journée, les champs nuageux vont continuer lentement à progresser du nord vers le sud du pays. Les éclaircies resteront larges en Gaume tout au long de la journée. Il y a moins de vent qu'hier, il reste néanmoins modéré d'ouest avec des rafales n'excédant pas 40 km/h. Quant aux températures, elles progressent par rapport à hier, mais nous ne sommes pas encore à hauteur des valeurs de saison, jugez plutôt : 15 à 17°C sur les reliefs, 19 à 20 ou 21°C dans les autres régions. A noter qu'en fin de journée, le ciel continuera à s'ennuager à partir du littoral.

Météo de ce mardi, plus sec et moins venteux - © KEYWALL

La pluie revient en force demain

Demain matin, la zone de pluie assez active au nord épargnera encore l'extrême sud du pays, par contre il pleuvra abondamment sur la moitié nord de la Belgique. Cette zone de pluie n'arrivera que l'après-midi voire en soirée sur l'extrême sud, par contre, on peut s'attendre à 10 litres par m² sur le nord et 7 à 8 litres sur Bruxelles. Le vent ré augmente au passage au passage de la zone pluvieuse et en prime les température se tassent à nouveau : on ne dépassera pas 15 à 18°C (encore 21°C en Gaume temporairement).

Jeudi matin, cette même zone de pluie traînera encore sur le pays en perdant de son activité par rapport à la veille. Malgré l'absence de soleil, les températures gagneront en moyenne deux degrés par rapport à la veille, on attend 18 à 20 ou 21°C (un peu plus doux en Gaume).

Vendredi, quelques averses qui s'évacueront vers l'est puis il fera progressivement plus sec. Le vent de nord-ouest restera modéré. Les maxima redescendent entre 16 et 19°C (20°C en Lorraine belge et Wallonie picarde).

Enfin, à partir de samedi, la masse d'air s'assèche durablement avec une météo un peu plus clémente qui devrait s'installer pour quelques jours sur nos régions. Le prochain week-end deviendra progressivement un peu plus estival.