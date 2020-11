Météo de ce mardi : grisaille avant éclaircies (suite)

Ce soir et la nuit prochaine , le ciel restera partiellement dégagé, on observera toujours des voiles nuageux élevés. Nous devrions encore éviter les gelées avec des minima de 2 à 5°C. Quelques bancs de brouillard sont toujours susceptibles de se former au lever du jour.

Cet après-midi , le ciel demeure voilé mais devient plus lumineux. Les températures maximales afficheront 6 à 7°C sur les reliefs ardennais, 9°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 10°C sur le centre et jusqu’à 11°C à Ostende et Hasselt. Le vent sera faible à modéré de secteur sud et la journée se terminera de manière un peu plus lumineuse avec un ciel de moins en moins nuageux.

Ce matin, c’est un temps calme et sec qui s’installe sur nos régions pour quelques jours. Toutefois, les nuages bas matinaux mettront parfois pas mal de temps à se déchirer et l’inconnue aujourd’hui sera la rapidité avec laquelle des éclaircies pourraient se reformer. En attendant pas de gelées ce matin mais il ne fait pas excessivement doux pour autant.

Plus gris jeudi et vendredi, plus froid ce weekend

Grisaille matinale puis éclaircies - © Keywall

Demain mercredi et les jours suivants :

Mercredi, normalement le soleil devrait prendre plus rapidement que les jours précédents le dessus pour une journée somme toute agréable, sèche et très faiblement venteuse. Entre soleil et voiles de nuages, on devrait atteindre 7 à 11°C pour les maxima. A noter davantage de nuages mercredi soir sur le littoral et l’ouest du pays à l’approche d’une zone de pluie assez affaiblie.

Jeudi, on surveillera une zone de pluie affaiblie qui sera présente sur l’ouest en matinée et qui peinera à gagner le centre au fil des heures. Le timing de déplacement de cette zone de pluie faible sera à confirmer et à affiner. Les maxima resteront proches de ceux de la veille.

A priori, cette zone de pluie assez faible pourrait encore traîner un peu vendredi matin, mais ensuite, sous l’impulsion d’un vent d’est, la météo redeviendra sèche mais plus fraîche : pas plus de 6 à 8°C. Confirmation d’un courant d’est avec temps sec et plus froid encore pour le weekend.

7 à 10°C samedi et 3 à 6°C dimanche avec le retour généralisé des gelées dans la nuit de samedi à dimanche.