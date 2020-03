Météo de ce mardi : gris, pluvieux et venteux

La matinée sera bien grise et pluvieuse sur l’ensemble des régions. Le vent soufflera en rafales de 50 à 60 km/h à l’intérieur des terres et jusqu’à 70 km/h au littoral. Les températures en milieu de matinée iront de 6°C sur l’Ardenne à 11°C en bord de mer.

La zone de pluie se décalera vers l’Allemagne l’après-midi et la pluie deviendra plus faible au fil des heures. Le vent soufflera toujours fort et les rafales pourront atteindre 55 à 80 km/h. La douceur dominera avec des maxima de 10°C sur les reliefs ardennais, 12°C pour Arlon et le bord de mer, et de 13 à 14°C sur une large partie centrale du pays.

La nuit prochaine, on retrouvera un temps progressivement plus sec depuis le nord-ouest. Ce sera temporaire car de faibles pluies s’imposeront de nouveau partout. Les minima ne descendront pas en dessous de 9 à 12°C.

Indice électricité : ce mardi, l’indice sera sans surprise médiocre partout. Le pic de luminosité se situera entre 13h et 15h en fonction des régions. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.