Météo de ce mardi : généralement ensoleillé, mais plus nuageux dans le Sud-Est

C’est un soleil généreux qui nous attend ce matin. Il sera accompagné de quelques discrets nuages de beau temps, qui seront plus nombreux sur le sud-est du pays. La douceur s’installera rapidement et en fin de matinée, les thermomètres afficheront 18 à 19°C en Ardenne et à la côte, 20 à 21°C ailleurs en Wallonie et à Bruxelles, et jusqu’à 22°C en Flandre.

© RTBF - DREAMWALL L’impression de beau temps persistera l’après-midi, même si le ciel sera un peu plus nuageux que le matin, surtout des Hautes-Fagnes à la Lorraine belge. Les températures seront en hausse par rapport à hier et on attend des maxima de 19 à 20°C sur les hauteurs et près du bord de mer, 22°C du côté de Virton, 23°C de Namur à Tournai, 24°C près de Liège et de Bruxelles, et jusqu’à 26°C en Campine.

4 images © RTBF – DREAMWALL

En cours de soirée et de nuit, le temps restera calme et peu nuageux avec des minima compris entre 11 et 14°C.

Un temps lumineux pour le reste de la semaine

Les jours se suivront et se ressembleront puisque demain nous devrions de nouveau profiter d’une journée bien ensoleillée. Les nuages seront un peu plus nombreux l’après-midi, principalement sur le sud-est du royaume. La chaleur nous accompagnera toujours avec des valeurs comprises entre 20 et 26°C l’après-midi. Pas d’évolution à attendre pour jeudi : un temps lumineux en perspective avec tout au plus quelques voiles ou quelques nuages de beau temps, plus denses vers la côte. Les maxima continueront leur hausse progressive et on attend de 22 à 26°C. Vendredi, le soleil sera toujours de la partie, accompagné de quelques petits nuages de beau temps purement décoratifs. Les températures seront plutôt stationnaires et les maxima atteindront 22 à 27°C.