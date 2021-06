Ce matin, a pluie est de retour à partir du sud du pays et on note déjà l’approche d’orages qui vont se fixer sur l’extrême sud du pays dès le début de la matinée. Finalement, c’est une journée bien maussade qui nous attend avec des pluies plus marquées sur le sud-est et un temps plus sec du Limbourg au littoral. Au niveau des températures, la baisse se poursuit avec seulement 15°C en bord de mer, 16°C à Botrange et Tournai, 17°C dans le centre du pays, 18°C sur Namur, Liège et Saint-Hubert et 19°C pour la région de Virton. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.

La nuit prochaine, retour d’une nouvelle zone d’averses à partir du sud du pays, ces ondées seront un peu plus conséquentes au fil des heures. Les minima seront en baisse : 10 à 14°C.